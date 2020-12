Restituire il sorriso con la dentiera sospesa (Di martedì 1 dicembre 2020) Restituire il sorriso a chi l'aveva perso da tempo. La 'dentiera sospesa' ispirata al caffè sospeso è stata inaugurata a Sassari con un giovane ex detenuto dentiera sospesa, l’iniziativa benefica parte da Sassari su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 1 dicembre 2020)ila chi l'aveva perso da tempo. La '' ispirata al caffè sospeso è stata inaugurata a Sassari con un giovane ex detenuto, l’iniziativa benefica parte da Sassari su Notizie.it.

ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 31.11.2020 (duemilaventi)–POLITICAL ASYLUM TO R.PAU IN ALL OVER THE WORLD–WHITE HOUSE (PRESIDENT D.J.T… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 31.11.2020 (duemilaventi)–POLITICAL ASYLUM TO R.PAU IN ALL OVER THE WORLD–WHITE HOUSE (PRESIDENT D.J.T… - SoloNapoli9 : Dopo il terremoto dell'80 fu Diego a restituire il sorriso all'intero popolo azzurro. La speranza è che possa accad… -