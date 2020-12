Perché in Inghilterra scrivono che anche il secondo gol di Maradona era da annullare (Di martedì 1 dicembre 2020) Siamo stati informati, con opportune tutele, che entrambi i gol di Maradona contro l’Inghilterra nel 1986 sarebbero stati annullati dal VAR. Il Guardian, con questa frase, rivisita i due gol più famosi di Maradona, segnati entrambi contro l’Inghilterra nei Mondiali del 1986. Lo fa nella chiave arbitrale moderna, sotto la luce del Var. Inutile soffermarsi troppo sulla Mano de Dios: qualsiasi dibattito sulla regolarità di quella rete non dura più di pochi secondi, visto l’evidente tocco di mano che qualsiasi assistente in video avrebbe segnalato al collega in auricolare. Più interessante, invece, quello sul secondo gol. Conosciamo tutti a memoria la serpentina di Maradona, che pochi metri dietro la linea di metà campo parte e salta tutti gli avversari che gli si parano di fronte, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) Siamo stati informati, con opportune tutele, che entrambi i gol dicontro l’nel 1986 sarebbero stati annullati dal VAR. Il Guardian, con questa frase, rivisita i due gol più famosi di, segnati entrambi contro l’nei Mondiali del 1986. Lo fa nella chiave arbitrale moderna, sotto la luce del Var. Inutile soffermarsi troppo sulla Mano de Dios: qualsiasi dibattito sulla regolarità di quella rete non dura più di pochi secondi, visto l’evidente tocco di mano che qualsiasi assistente in video avrebbe segnalato al collega in auricolare. Più interessante, invece, quello sulgol. Conosciamo tutti a memoria la serpentina di, che pochi metri dietro la linea di metà campo parte e salta tutti gli avversari che gli si parano di fronte, ...

