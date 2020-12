Paul Walker, a sette anni dalla morte il ricordo della figlia: «Sei amore e felicità» (Di martedì 1 dicembre 2020) È stato l’anniversario della scomparsa a portare con sé i pensieri di Meadow Walker e, forse, la nostalgia cui il periodo festivo, spesso, induce. La figlia ventiduenne di Paul Walker ha voluto ricordare il padre nel settimo anno dalla sua tragica scomparsa. «È stupido ricordare questo giorno con tristezza. Oggi è la celebrazione dell’amore e della felicità che hai portato in questo mondo», ha scritto online la ragazza, pubblicando una foto di sé addormentata sul petto del padre, vittima nel novembre 2013 di un incidente fatale. Leggi su vanityfair (Di martedì 1 dicembre 2020) È stato l’anniversario della scomparsa a portare con sé i pensieri di Meadow Walker e, forse, la nostalgia cui il periodo festivo, spesso, induce. La figlia ventiduenne di Paul Walker ha voluto ricordare il padre nel settimo anno dalla sua tragica scomparsa. «È stupido ricordare questo giorno con tristezza. Oggi è la celebrazione dell’amore e della felicità che hai portato in questo mondo», ha scritto online la ragazza, pubblicando una foto di sé addormentata sul petto del padre, vittima nel novembre 2013 di un incidente fatale.

