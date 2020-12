Milano, festa tra amici ad alto tasso alcolico in un parchetto: in coma una ragazzina di 16 anni (Di martedì 1 dicembre 2020) Milano, festa tra amici ad alto tasso alcolico in un parchetto. Una ragazzina di 16 anni è finita in coma ieri sera 29 novembre al parco Monte Stella di Milano dopo aver partecipato a una festa ad alto tasso alcolico con altri tre amici, due 19enni e un 20enne. La giovane dopo aver perso i sensi è stata trasportata in codice rosso in ospedale, mentre gli altri tre amici sono stati soccorsi in codice verde. Una ragazzina di 16 anni è finita in coma dopo aver partecipato a una festa di compleanno con alcol insieme ad alcuni ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 1 dicembre 2020)traadin un. Unadi 16è finita inieri sera 29 novembre al parco Monte Stella didopo aver partecipato a unaadcon altri tre, due 19enni e un 20enne. La giovane dopo aver perso i sensi è stata trasportata in codice rosso in ospedale, mentre gli altri tresono stati soccorsi in codice verde. Unadi 16è finita indopo aver partecipato a unadi compleanno con alcol insieme ad alcuni ...

infoitinterno : Milano, festa al parchetto con gli amici: mix di alcol e droga, ragazzina 16enne in coma - infoitinterno : Milano, festa tra amici ad alto tasso alcolico in un parchetto: in coma una ragazzina di 16 anni - infoitinterno : Milano, ragazza di 16 anni in coma dopo festa a base di alcol e droga - GobboColpo : @OsservaMy Ah ecco, mi ricordava Festa del Perdono a Milano... adesso che ci penso devo aspettare una belal giornat… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Milano, ragazza di 16 anni in coma dopo festa a base di alcol e droga -