Maccagno | al via le selezioni per un posto da agente di Polizia locale

Ultime Notizie dalla rete : Maccagno via

Luino Notizie

Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca ha indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di Polizia locale (area Polizia locale) in servizio a tempo parziale e indeterminato, c ...Nel Lazio sono molte le farmacie in cui è possibile effettuare i tamponi per il coronavirus. La Regione ha pubblicato un elenco e una mappa delle strutture che eseguono i test ...