La legge sul divorzio compie cinquant’anni. Ma a livello sostanziale il diritto ancora non c’è (Di martedì 1 dicembre 2020) Basta buttare un occhio sui gruppi Facebook di genitori separati per capire che, quanto a divorzio, c’è ben poco da festeggiare. Lo scontro è continuo, la rabbia regna sovrana, l’ansia di non arrivare a fine mese perché magari l’assegno non arriva altissima, la paura per il futuro enorme. A vederlo da questa prospettiva, il divorzio non sembra una cosa desiderabile. Eppure, in sé è stata davvero la più grande conquista possibile, specie per le donne, visto che l’uomo, 50 anni fa, aveva una vita sociale ben più spiccata e anche, nel caso il matrimonio non funzionasse, il diritto o comunque la possibilità di poter intraprendere relazioni fuori dalla famiglia. Oggi anche le donne spesso hanno relazioni extraconiugali, quelle che – talvolta- fanno saltare il matrimonio, come quelle maschili; anche se la rottura, a mio avviso, è sempre un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Basta buttare un occhio sui gruppi Facebook di genitori separati per capire che, quanto a, c’è ben poco da festeggiare. Lo scontro è continuo, la rabbia regna sovrana, l’ansia di non arrivare a fine mese perché magari l’assegno non arriva altissima, la paura per il futuro enorme. A vederlo da questa prospettiva, ilnon sembra una cosa desiderabile. Eppure, in sé è stata davvero la più grande conquista possibile, specie per le donne, visto che l’uomo, 50 anni fa, aveva una vita sociale ben più spiccata e anche, nel caso il matrimonio non funzionasse, ilo comunque la possibilità di poter intraprendere relazioni fuori dalla famiglia. Oggi anche le donne spesso hanno relazioni extraconiugali, quelle che – talvolta- fanno saltare il matrimonio, come quelle maschili; anche se la rottura, a mio avviso, è sempre un ...

