I pignoramenti mobiliari esattoriali in tempi di Covid

Ultime Notizie dalla rete : pignoramenti mobiliari

Studio Cataldi

La sospensione dei pignoramenti mobiliari esattoriali ad opera del decreto Cura Italia e dei successivi e le relative criticità ...Aaa vendesi: si parla di un “tesoretto” da oltre 700mila euro di quote latte. L’Istituto vendite giudiziarie ha pubblicato un avviso di vendita di quote latte di Parmigiano Reggiano (non di montagna), ...