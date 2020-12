Gf Vip 2020, 10 nuovi concorrenti entreranno nella casa. Svelati i nomi (Di martedì 1 dicembre 2020) Al GFVip sono in arrivo altri dieci "vipponi" che entreranno nella casa da qui al 14 dicembre. Una carrellata di nomi, che il settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva sul numero di mercoledì 2 dicembre. I nuovi ingressi saranno veri e propri colpi di scena, perché tra i concorrenti ci sarà Carlotta Dell'Isola di Temptation Island, Samantha De Grenet che ha partecipato all'Isola dei Famosi con Dayane Mello, Ginevra Lamborghini, influencer e stilista, sorella di Elettra Lamborghini, con la quale non parla da mesi e Andrea Zenga, figlio del grande portiere di calcio Walter Zenga. Tra loro anche due volti già noti al Grande Fratello; Filippo Nardi, concorrente nel 2001 ricordato per il suo celebre sfogo «Dove sono le mie sigarette?» e Mario Ermito, modello e attore ... Leggi su howtodofor (Di martedì 1 dicembre 2020) Al GFVip sono in arrivo altri dieci "vipponi" cheda qui al 14 dicembre. Una carrellata di, che il settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva sul numero di mercoledì 2 dicembre. Iingressi saranno veri e propri colpi di scena, perché tra ici sarà Carlotta Dell'Isola di Temptation Island, Samantha De Grenet che ha partecipato all'Isola dei Famosi con Dayane Mello, Ginevra Lamborghini, influencer e stilista, sorella di Elettra Lamborghini, con la quale non parla da mesi e Andrea Zenga, figlio del grande portiere di calcio Walter Zenga. Tra loro anche due volti già noti al Grande Fratello; Filippo Nardi, concorrente nel 2001 ricordato per il suo celebre sfogo «Dove sono le mie sigarette?» e Mario Ermito, modello e attore ...

