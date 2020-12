Fulminacci, fuori venerdì 4 dicembre il singolo “un fatto tuo personale” (Di martedì 1 dicembre 2020) Il 4 dicembre Fulminacci torna con il nuovo singolo “UN fatto TUO personale” (Maciste Dischi/Artist First), prodotto da Frenetik & Orang3 e disponibile da oggi in pre-save al link. “Un fatto tuo personale è il titolo della mia nuova canzone – commenta il cantautore – L’ho scritta pensando alle persone, a quanto sia facile cadere nelle trappole dei pregiudizi, a quanto sia difficile ma necessario mettere in discussione certe convinzioni ricevute in eredità dalla storia. Ho avuto il piacere di affidare la produzione Frenetik & Orang3. E si sente” Con la genialità espressiva che già lo contraddistingue, Fulminacci riesce a rendere semplici e immediate riflessioni di grande profondità. La ricercatezza del nuovo brano si intravede già dalla della sua cover, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Il 4torna con il nuovo“UNTUO(Maciste Dischi/Artist First), prodotto da Frenetik & Orang3 e disponibile da oggi in pre-save al link. “Untuo personale è il titolo della mia nuova canzone – commenta il cantautore – L’ho scritta pensando alle persone, a quanto sia facile cadere nelle trappole dei pregiudizi, a quanto sia difficile ma necessario mettere in discussione certe convinzioni ricevute in eredità dalla storia. Ho avuto il piacere di affidare la produzione Frenetik & Orang3. E si sente” Con la genialità espressiva che già lo contraddistingue,riesce a rendere semplici e immediate riflessioni di grande profondità. La ricercatezza del nuovo brano si intravede già dalla della sua cover, ...

VinnyVinile : FULMINACCI: fuori venerdì 4 dicembre il nuovo singolo “UN FATTO TUO PERSONALE”, da oggi disponibile in pre-save - Dj_JoeFlanger : FULMINACCI: fuori venerdì 4 dicembre il nuovo singolo “UN FATTO TUO PERSONALE”, da oggi disponibile in pre-save - DannyPhaser : FULMINACCI: fuori venerdì 4 dicembre il nuovo singolo “UN FATTO TUO PERSONALE”, da oggi disponibile in pre-save - exhimusic : FULMINACCI: fuori venerdì 4 dicembre il nuovo singolo “UN FATTO TUO PERSONALE”, da oggi disponibile in pre-save -

Ultime Notizie dalla rete : Fulminacci fuori HTTP/1.1 Server Too Busy