Formula 1 - Coronavirus, Lewis Hamilton positivo (Di martedì 1 dicembre 2020) Lewis Hamilton è risultato positivo al Coronavirus e salterà il prossimo Gran Premio di Sakhir. Il team Mercedes-AMG di Formula 1 ha comunicato che il suo pilota è stato sottoposto a controlli tre volte la scorsa settimana, risultando sempre negativo, compreso il tampone effettuato domenica pomeriggio dopo la vittoria del Gran Premio del Bahrain. Il sette volte campione del mondo, tuttavia, lunedì ha accusato lievi sintomi riconducibili al Covid-19 ed è stato poi informato che una persona con cui era venuto in contatto prima del suo arrivo negli Emirati Arabi è risultata positiva. Hamilton si è messo in isolamento seguendo le direttive del governo del Paese arabo: per conquistare la sua centesima pole position in carriera dovrà così attendere la prossima stagione. La Mercedes annuncerà ... Leggi su quattroruote (Di martedì 1 dicembre 2020)è risultatoale salterà il prossimo Gran Premio di Sakhir. Il team Mercedes-AMG di1 ha comunicato che il suo pilota è stato sottoposto a controlli tre volte la scorsa settimana, risultando sempre negativo, compreso il tampone effettuato domenica pomeriggio dopo la vittoria del Gran Premio del Bahrain. Il sette volte campione del mondo, tuttavia, lunedì ha accusato lievi sintomi riconducibili al Covid-19 ed è stato poi informato che una persona con cui era venuto in contatto prima del suo arrivo negli Emirati Arabi è risultata positiva.si è messo in isolamento seguendo le direttive del governo del Paese arabo: per conquistare la sua centesima pole position in carriera dovrà così attendere la prossima stagione. La Mercedes annuncerà ...

