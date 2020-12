Formazioni ufficiali Atalanta-Midtjylland | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ledimatch valido per la 5ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 5ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021.(3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini(4-3-3): Hansen; Andersson, James, Scholz, Paulinho; Hoegh; Dreyer, Anderson, Onyeka, Mabil; Kaba. All. Priske Leggi su Calcionews24.com