Football Manager 2021 torna su Xbox dopo oltre dieci anni

(Di martedì 1 dicembre 2020)il suo ottimo lancio su PC avvenuto il 24 novembre, Sports Interactive e SEGA sono felici di annunciare cheEdition è ora disponibile in versione(suOne,One XS,Series XS) e per PC Windows 10. Anche FM21 Touch per PC e tablet (iOS e Android) è disponibile per l’acquisto, mentre la versione per Nintendo Switch arriverà entro la fine dell’anno.perIl titoloiale calcistico più famoso del mondosu console...

top10games_it : Novità #7: Football Manager 2021 - PC editore SEGA EUR 54.99 - beppet27 : Pes player Sampdoria_eSports - Live mattutina di cazzeggio con il nuovo Football Manager 2021 !! - Agro__Punk : Quelli che #Gravenberch praticamente è uno di famiglia avendolo scoperto su Football Manager a 16 anni #FM21 - top10games_it : Novità #8: Football Manager 2021 - PC editore SEGA EUR 54.99 - football_bot_IT : Trophy Manager è un gioco di calcio manageriale in cui potrete gestire la vostra squadra virtuale. -

Ultime Notizie dalla rete : Football Manager

La Stampa

Tra le 14 Best App del 2020 anche Zoom, Disney+ e Pokémon Go. L’app più scaricata è TikTok. Tra i giochi trionfa Among Us! Ed eccoci ai giochi a pagamento. Al primo posto, su iPhone, troviamo Plague, ...Dopo il suo ottimo lancio su PC avvenuto il 24 novembre, Sports Interactive e SEGA sono felici di annunciare che Football Manager 2021 Xbox Edition è ora disponibile in versione Xbox (su Xbox One, Xbo ...