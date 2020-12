Domenico Diele, definitiva la condanna per omicidio stradale (Di martedì 1 dicembre 2020) La corte di Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni e 10 mesi per Domenico Diele per omicidio stradale. L’attore toscano nel 2017 aveva travolto sull’autostrada A2 tra Pontecagnano e Montecorvino una donna in scooter, la 48enne Ilaria Dilillo. Domenico Diele condannato a 7 anni e 8 mesi per omicidio stradale Diele in primo grado era stato condannato a 7 anni e 8 mesi, poi ridotti dalla Corte d’Appello. Ma comunque restava l’aggravante perché il reato era stato commesso con la patente sospesa per uso di hashish e perché al volante in stato alterato da sostanze stupefacenti. Domenico Diele disperato ‘Rivivo l’incubo ogni notte’ L’attore stava ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 1 dicembre 2020) La corte di Cassazione ha confermato laa 5 anni e 10 mesi perper. L’attore toscano nel 2017 aveva travolto sull’autostrada A2 tra Pontecagnano e Montecorvino una donna in scooter, la 48enne Ilaria Dilillo.to a 7 anni e 8 mesi perin primo grado era statoto a 7 anni e 8 mesi, poi ridotti dalla Corte d’Appello. Ma comunque restava l’aggravante perché il reato era stato commesso con la patente sospesa per uso di hashish e perché al volante in stato alterato da sostanze stupefacenti.disperato ‘Rivivo l’incubo ogni notte’ L’attore stava ...

