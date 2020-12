Dayane Mello | dall’abbandono in tenera età agli amori difficili

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 1 dicembre 2020) Da settembre è una concorrente del GF Vip 5, ma la sua carriera nella televisione italiana è iniziata già da qualche anno. La modella brasilianaha alle spalle un passato burrascoso, un grande sogno poi realizzato, qualche flirt chiacchierato e un grande amore, quello per la piccola Sofia, sua figlia.: l’infanzia infelice e il debutto come modella, nataCristina, nasce a Joinville, in Brasile, il 27 febbraio 1989. Ancora bambina, si trova ad affrontare una difficile situazione famigliare, che la segnerà nel corso di tutta la vita. Abbandonata insieme ai fratelli dalla madre, cresce priva di ogni affetto, anche a causa dell’assenza del padre, impegnato nell’esercito brasiliano, patendo la fame e ...