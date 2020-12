Covid: ecco quando arriva il vaccino (Di martedì 1 dicembre 2020) Il vaccino per il Covid esiste e probabilmente non dovremo aspettare tre anni come preventivato dagli scienziati qualche mese fa. Moderna efficace quasi al 100% sui negativi, ne usciremo “presto?” Sono più di nove mesi che il mondo intero è a piedi di questa terribile pandemia, ma una speranza c’è. Il vaccino “Moderna”, chiamato così in nome dell’omonima casa farmaceutica americana, è stato testato su più di 30.000 volontari, dando Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 1 dicembre 2020) Ilper ilesiste e probabilmente non dovremo aspettare tre anni come preventivato dagli scienziati qualche mese fa. Moderna efficace quasi al 100% sui negativi, ne usciremo “presto?” Sono più di nove mesi che il mondo intero è a piedi di questa terribile pandemia, ma una speranza c’è. Il“Moderna”, chiamato così in nome dell’omonima casa farmaceutica americana, è stato testato su più di 30.000 volontari, dando Articolo completo: dal blog SoloDonna

NicolaPorro : I nostri ragazzi diventeranno dei rimbecilliti capaci solo di ripetere a pappagallo gli slogan del… - RobertoBurioni : Per chi l'ha persa e ha voglia di ascoltarla, ecco la mia spiegazione dei test diagnostici per COVID-19 ieri sera a… - ricpuglisi : Ecco il livello a cui sono arrivati i #FacciamoRete sul Covid. - Miglietti3 : Ecco la prova, ormai lo dicono spudoratamente. Hanno messo al bando le medicine che curano e fanno guarire dal covi… - Joele54490294 : 'Risultati di positività non comunicate, Covid-test abusivi venduti in erboristeria', ecco le irregolarità dei labo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ecco Covid, ecco chi può essere curato dal medico a casa: le linee guida del Ministero della Salute Il Messaggero Spettacolo dal vivo: l'Opera è meglio in sala o in streaming?

Dopo qualche timida riapertura, eccoci di nuovo tutti chiusi in casa, senza poter andare a teatro. Ci sono però gli spettacoli in streaming: ma quali sono le differenze con lo spettacolo dal vivo?

Brigitta Boccoli a Storie Italiane: «Ecco perché io e Stefano abbiamo venduto i gioelli di Moira Orfei»

Un mondo, quello del circo e dello spettacolo in generale, già duramente colpito dalla pandemia da coronavirus in corso: per Stefano Orfei e Brigitta Boccoli si è trattato di una scelta difficile: ...

Dopo qualche timida riapertura, eccoci di nuovo tutti chiusi in casa, senza poter andare a teatro. Ci sono però gli spettacoli in streaming: ma quali sono le differenze con lo spettacolo dal vivo?Un mondo, quello del circo e dello spettacolo in generale, già duramente colpito dalla pandemia da coronavirus in corso: per Stefano Orfei e Brigitta Boccoli si è trattato di una scelta difficile: ...