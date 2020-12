Covid e mobilità | Anm riduce il 20% delle corse

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Anm ha varato una complessiva rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico in considerazione del numero ridotto di cittadini che si muovono per effettovigenti normative nazionali per la gestione dell’emergenzae, in particolare, del divieto di spostamento dalle ore 22, nonchè della disciplina di settore della Regione Campania che consente di ridurre fino al 40% i servizi di traporto pubblico. Il nuovo piano, concordato dopo un lungo confronto con le organizzazioni sindacali, prevede una riduzione complessiva dei servizi di circa il 20% concentrata nella fascia oraria di limitazione dellae l’accesso alle prestazioni del Fondo Bilaterale di Solidarietà per il sostegno al reddito del personale dipendente di ANM. Il piano è stato adottato anche in virtù della attuale affluenza ...