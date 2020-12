Covid-19, il “porta a porta” di un Sacerdote (Di martedì 1 dicembre 2020) Il “Padre nostro” recitato ai piedi dei palazzi Se i fedeli sono bloccati in casa a causa del Covid-19, un Sacerdote di Portici, in provincia di Napoli, non esita ad andare di persona da loro. Pregare insieme, ricevere notizie, mantenere un legame con persone isolate a causa della malattia, questa è la missione che quest’uomo di Chiesa si è posto durante il lockdown. Don Giorgio Pisano, si rivolge a ciascuno dei suoi parrocchiani attraverso il citofono. “Il citofono dei palazzi, è meglio del telefono, per far sentire la propria vicinanza. Tutti stiamo attraversando un tempo di preoccupazione e di paura, quindi tante persone sono spaventate. E allora, esprimere una vicinanza semplice, attraverso un saluto, un chiamare le persone a raccolta, credo che non solo sia bello ma sia fondamentale.” Spiega Don Giorgio. La popolazione è in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 dicembre 2020) Il “Padre nostro” recitato ai piedi dei palazzi Se i fedeli sono bloccati in casa a causa del-19, undi Portici, in provincia di Napoli, non esita ad andare di persona da loro. Pregare insieme, ricevere notizie, mantenere un legame con persone isolate a causa della malattia, questa è la missione che quest’uomo di Chiesa si è posto durante il lockdown. Don Giorgio Pisano, si rivolge a ciascuno dei suoi parrocchiani attraverso il citofono. “Il citofono dei palazzi, è meglio del telefono, per far sentire la propria vicinanza. Tutti stiamo attraversando un tempo di preoccupazione e di paura, quindi tante persone sono spaventate. E allora, esprimere una vicinanza semplice, attraverso un saluto, un chiamare le persone a raccolta, credo che non solo sia bello ma sia fondamentale.” Spiega Don Giorgio. La popolazione è in ...

