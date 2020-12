Chronos: Before the Ashes, il prequel di Remnant: From the Ashes, è ora disponibile (Di martedì 1 dicembre 2020) Attraverso un comunicato stampa, il team di Chronos: Before the Ashes annuncia che l'action RPG è disponibile oggi su PC, Stadia, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4! Iniziate il viaggio con il vostro eroe e vivete gli eventi accaduti prima di Remnant: From the Ashes. Questo prequel è basato sull'esclusivo Chronos VR di Gunfire Games, ma è stato revisionato e ottimizzato per funzionare su tutte le piattaforme senza la necessità del supporto VR. Ed ora è disponibile su tutte le piattaforme, per coloro che vogliono sapere l'inizio di ogni cosa. Chronos: Before the Ashes è un gioco di ruolo ricco di atmosfera che ... Leggi su eurogamer (Di martedì 1 dicembre 2020) Attraverso un comunicato stampa, il team ditheannuncia che l'action RPG èoggi su PC, Stadia, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4! Iniziate il viaggio con il vostro eroe e vivete gli eventi accaduti prima dithe. Questoè basato sull'esclusivoVR di Gunfire Games, ma è stato revisionato e ottimizzato per funzionare su tutte le piattaforme senza la necessità del supporto VR. Ed ora èsu tutte le piattaforme, per coloro che vogliono sapere l'inizio di ogni cosa.theè un gioco di ruolo ricco di atmosfera che ...

