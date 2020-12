AZIONE, PESCATORI SEQUESTRATI DA HAFTAR, COSA STA FACENDO IL GOVERNO? (Di martedì 1 dicembre 2020) Dal gruppo trapanese di “AZIONE”, il partito di Calenda, riceviamo e pubblichiamo: Vincenzo Camporini ex Capo di Stato maggiore della difesa , tra i fondatori di AZIONE e suo responsabile difesa richiama l’attenzione sulla questione dei PESCATORI bloccati in Libia, domandandosi che COSA stia FACENDO il GOVERNO italiano per ridare la libertà ai 18 PESCATORI SEQUESTRATI... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di martedì 1 dicembre 2020) Dal gruppo trapanese di “”, il partito di Calenda, riceviamo e pubblichiamo: Vincenzo Camporini ex Capo di Stato maggiore della difesa , tra i fondatori die suo responsabile difesa richiama l’attenzione sulla questione deibloccati in Libia, domandandosi chestiailitaliano per ridare la libertà ai 18... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

"Sono passati tre mesi da quando 18 pescatori di Mazzara del Vallo sono stati sequestrati in Libia e in tutto questo tempo il ministro degli Esteri, Di Maio, ha fatto tante promesse, ma ha ottenuto be ...

“Dopo 92 giorni di sequestro dei nostri pescatori appare estremamente inquietante la posizione del nostro ministro degli Esteri. Dice che avevano consigliato ai pescatori di non avvicinarsi a quelle a ...

