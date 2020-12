Atalanta-Midtjylland: le formazioni ufficiali (Di martedì 1 dicembre 2020) L’Atalanta cerca i 3 punti per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di Champions. Gli orobici sfidano in casa il Midtjylland. Queste le formazioni ufficiali: Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All: Gasperini Midtjylland (4-1-4-1): Hansen; Andersson, James, Scholz, Paulinho; Hoegh; Dreyer, Anderson, Onyeka, Mabil; Kaba. All: Priske. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) L’cerca i 3 punti per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di Champions. Gli orobici sfidano in casa il. Queste le(3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All: Gasperini(4-1-4-1): Hansen; Andersson, James, Scholz, Paulinho; Hoegh; Dreyer, Anderson, Onyeka, Mabil; Kaba. All: Priske. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

