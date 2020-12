Uomo si aggrappa allo scafo della sua barca, sopravvivendo a naufragio (Di lunedì 30 novembre 2020) Un Uomo di 62 anni è sopravvissuto a un naufragio restando aggrappato allo scafo della sua barca per oltre 48 ore. Sopravvive a naufragio aggrappato allo scafo della barca per 48 ore su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 30 novembre 2020) Undi 62 anni è sopravvissuto a unrestandotosuaper oltre 48 ore. Sopravvive atoper 48 ore su Notizie.it.

Lucri71 : Quando è il tuo uomo e segni il territorio. Demet si aggrappa come un Koala. Mi faranno impazzire.. Soffro di malin… - moonshadow_369 : @DreamMarika @_crazy_Freddie_ Difatti,si rende conto di aver lasciato che Agnese ricostruisse la propria vita accan… - erosimpatica : L uomo è un essere strano: si aggrappa sempre a quello che non c è e che non ha. -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo aggrappa Uomo si aggrappa allo scafo della sua barca, sopravvivendo a naufragio Yahoo Notizie Uomo si aggrappa allo scafo della sua barca, sopravvivendo a naufragio

Un uomo di 62 anni è sopravvissuto a un naufragio restando aggrappato allo scafo della sua barca per oltre 48 ore.

Cuscus: il primo animale addomesticato dall’uomo

Il cuscus, che ci crediate o no, è primo animale addomesticato dall'uomo per scopi alimentari, 20.000 anni fa, in Nuova Guinea. Pare che sia andata così.

Un uomo di 62 anni è sopravvissuto a un naufragio restando aggrappato allo scafo della sua barca per oltre 48 ore.Il cuscus, che ci crediate o no, è primo animale addomesticato dall'uomo per scopi alimentari, 20.000 anni fa, in Nuova Guinea. Pare che sia andata così.