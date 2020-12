Tridico (INPS): cassa integrazione Covid a 6,6 milioni di persone (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Da marzo ad oggi, sono stati 6,6 milioni i lavoratori italiani che hanno ricevuto la cassa integrazione Covid, per un totale di 24,8 milioni di prestazioni. Lo ha ricordato il presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, a Radio 24, sottolineando che a circa 3,6 milioni di lavoratori la CIG è stata pagata direttamente dall’INPS, mentre a 3 milioni è stata anticipata dalle aziende. Ci sono però state 3mila persone, pari allo 0,2%, che non hanno mai ricevuto nulla e per queste, ha riferito Tridico, è stata attivata una speciale task. “Questa task force cerca di sviscerare codice fiscale per codice fiscale gli errori relativi a queste persone che non hanno ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Da marzo ad oggi, sono stati 6,6i lavoratori italiani che hanno ricevuto la, per un totale di 24,8di prestazioni. Lo ha ricordato il presidente dell’, Pasquale, a Radio 24, sottolineando che a circa 3,6di lavoratori la CIG è stata pagata direttamente dall’, mentre a 3è stata anticipata dalle aziende. Ci sono però state 3mila, pari allo 0,2%, che non hanno mai ricevuto nulla e per queste, ha riferito, è stata attivata una speciale task. “Questa task force cerca di sviscerare codice fiscale per codice fiscale gli errori relativi a questeche non hanno ...

