Traffico Roma del 30-11-2020 ore 18:30 (Di lunedì 30 novembre 2020) Luceverde Roma una sera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi diversi disagi registrati al momento sull’intera rete viaria cittadina o incidente e code sulla Cassia bis Veientana il raccordo anulare Formello in direzione di Viterbo sul Raccordo Anulare abbiamo contattato in carreggiata interna è tra le uscite Settebagni La Rustica maggiori i disagi riscontrati nella zona sud del raccordo Dopo un incidente in carreggiata interna provoca coda a partire dalla Ardeatina fino all’uscita Parco dei Medici in direzione quindi Aurelia in carreggiata esterna sempre zona sud causa Traffico intenso con tratti a partire dall’uscita Pontina fino alla Romanina ripercussione cose sulla Pontina da spingerci tu al Raccordo in direzione del centro ci sono cose anche verso Latina dal bivio con la Colombo all’imbocco per il raccordo situazione per certi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 novembre 2020) Luceverdeuna sera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi diversi disagi registrati al momento sull’intera rete viaria cittadina o incidente e code sulla Cassia bis Veientana il raccordo anulare Formello in direzione di Viterbo sul Raccordo Anulare abbiamo contattato in carreggiata interna è tra le uscite Settebagni La Rustica maggiori i disagi riscontrati nella zona sud del raccordo Dopo un incidente in carreggiata interna provoca coda a partire dalla Ardeatina fino all’uscita Parco dei Medici in direzione quindi Aurelia in carreggiata esterna sempre zona sud causaintenso con tratti a partire dall’uscita Pontina fino allanina ripercussione cose sulla Pontina da spingerci tu al Raccordo in direzione del centro ci sono cose anche verso Latina dal bivio con la Colombo all’imbocco per il raccordo situazione per certi ...

Roma : #Romember - Ricordi di Roma - Le vie di Roma: via dei Fori Imperiali 1957 ?? Alcune immagini dell'Archivio Storico… - fattoquotidiano : Traffico d’influenze. I pm di roma indagano su un ex consigliere delLa presidente del senato [Leggi] - LuceverdeRoma : ??#Treni - Linee Roma – Cassino/Albano/Velletri/Frascati traffico rallentato in prossimità di Ciampino per un inconv… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRadio : ??#treni - Linee Roma – Cassino/Albano/Velletri/Frascati traffico rallentato in prossimità di Ciampino per un inconv… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma HTTP/1.1 Server Too Busy