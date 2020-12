Stephanie Frappart è la prima donna ad arbitrare un match di CL: a lei Juve-Dinamo (Di lunedì 30 novembre 2020) Si chiama Stephanie Frappart e sarà la prima donna arbitro a dirigere una gara dell'UEFA Champions League (maschile ovviamente). Il debutto nella massima competizione europea lo farà dirigendo una squadra italiana, la Juventus che mercoledì sera ospiterà a Torino la Dinamo Kiev. L'arbitro 37enne è già stata la prima donna ad arbitrare in Ligue1, ha diretto la Supercoppa europea nel 2019 e lo scorso ottobre ha anche fatto l'esordio in Europa League.(Fonte: ansa.it) Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 30 novembre 2020) Si chiamae sarà laarbitro a dirigere una gara dell'UEFA Champions League (maschile ovviamente). Il debutto nella massima competizione europea lo farà dirigendo una squadra italiana, lantus che mercoledì sera ospiterà a Torino laKiev. L'arbitro 37enne è già stata laadin Ligue1, ha diretto la Supercoppa europea nel 2019 e lo scorso ottobre ha anche fatto l'esordio in Europa League.(Fonte: ansa.it) Golssip.

