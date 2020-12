Schiaffo ai terremotati Il governo si dimentica di loro e dal 1° gennaio torneranno a pagare

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 30 novembre 2020) Non veniteci a dire che questi sono all’altezza delleresponsabilità. Sono trascorsi anni da quando la prima scossa ha colpito il centro Italia. 299 sono le vittime del sisma, 275 sono le persone estratte vive dalle macerie. Secondo un’inchiesta del Messaggero, che stima 80 mila edifici danneggiati e 50 mila abitazioni inagibili, il 90% delle case sono ancora da riparare o da ricostruire. 13.948 le domande di accesso ai contributi dedicati alla ricostruzione. Finora ne sono state accolte 5.325, per il 6,5 per cento degli edifici danneggiati. Se qualcuno si sta domandando quali saranno gli aiuti che ilindirizzerà a questa particolare fascia della popolazione italiana, in questo particolare periodo, la risposta la fornisce il Messaggero, tra le colonne del quale è riferito che la “la legge di bilancio non ha previsto alcuna norma che ...