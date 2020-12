Recovery Fund, scontro nella maggioranza sulla regia di Conte (Di lunedì 30 novembre 2020) Il presidente del Consiglio affida a un colloquio con il Corriere della sera l’annuncio del suo «piano per il Recovery Fund», ovvero la mega tecnostruttura di sei tecnici e una task force di 300 persone pensata per amministrare i 209 miliardi di risorse europee in arrivo. Anche se per fare cosa ancora non si sa, visto che i progetti del Recovery Plan restano ancora per lo più sconosciuti. E per stessa ammissione di Conte, l’Italia ha accumulato qualche ritardo per la presentazione del piano a Bruxelles entro le scadenze previste. nella cabina di regia del Recovery, «che riferirà periodicamente non solo al Consiglio dei ministri ma anche al Parlamento» – spiega Conte – entreranno Roberto Gualtieri per il Pd e Stefano Patuanelli per il M5S. Oltre al capo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 30 novembre 2020) Il presidente del Consiglio affida a un colloquio con il Corriere della sera l’annuncio del suo «piano per il», ovvero la mega tecnostruttura di sei tecnici e una task force di 300 persone pensata per amministrare i 209 miliardi di risorse europee in arrivo. Anche se per fare cosa ancora non si sa, visto che i progetti delPlan restano ancora per lo più sconosciuti. E per stessa ammissione di, l’Italia ha accumulato qualche ritardo per la presentazione del piano a Bruxelles entro le scadenze previste.cabina didel, «che riferirà periodicamente non solo al Consiglio dei ministri ma anche al Parlamento» – spiega– entreranno Roberto Gualtieri per il Pd e Stefano Patuanelli per il M5S. Oltre al capo ...

