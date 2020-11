Previsioni Kaspersky sulle minacce finanziarie nel 2021: criptovalute alternative, web skimmer che si spostano lato server e aumento delle estorsioni (Di lunedì 30 novembre 2020) (Milano, 30 novembre 2020) - Nel 2021, è probabile che molti cybercriminali prenderanno di mira con maggiore frequenza i Bitcoin, mentre altri criminali informatici chiederanno pagamenti in criptovalute alternative che prestano maggior attenzione alla privacy e che verranno sfruttate come strumento transitorio per far perdere le loro tracce. Aumenteranno anche le pratiche di estorsione sia tramite attacchi DDoS che ransomware, con questi ultimi che si rafforzeranno e utilizzeranno exploit avanzati per colpire le vittime. Queste sono le principaliPrevisioni di Kaspersky in merito ai cambiamenti previsti nel panorama delle minacce finanziarie del 2021. Le minacce finanziarie sono considerate tra le più ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) (Milano, 30 novembre 2020) - Nel, è probabile che molti cybercriminali prenderanno di mira con maggiore frequenza i Bitcoin, mentre altri criminali informatici chiederanno pagamenti inche prestano maggior attenzione alla privacy e che verranno sfruttate come strumento transitorio per far perdere le loro tracce. Aumenteranno anche le pratiche di estorsione sia tramite attacchi DDoS che ransomware, con questi ultimi che si rafforzeranno e utilizzeranno exploit avanzati per colpire le vittime. Queste sono le principalidiin merito ai cambiamenti previsti nel panoramadel. Lesono considerate tra le più ...

CyberSecHub0 : RT @junpyy: I ricercatori di Kaspersky hanno condiviso le previsioni per il 2021 sulle Advanced Persistent Threats (APT), illustrando come… - junpyy : I ricercatori di Kaspersky hanno condiviso le previsioni per il 2021 sulle Advanced Persistent Threats (APT), illus… - CyberSecHub0 : RT @LaviniaVismara: I ricercatori di Kaspersky hanno condiviso le previsioni per il 2021 sulle Advanced Persistent Threats (APT), illustran… - LaviniaVismara : I ricercatori di Kaspersky hanno condiviso le previsioni per il 2021 sulle Advanced Persistent Threats (APT), illus… - CyberSecHub0 : RT @duncertain: I ricercatori di Kaspersky hanno condiviso le previsioni per il 2021 sulle Advanced Persistent Threats (APT), illustrando c… -