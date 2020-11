Pordenone è la provincia dove si vive meglio La classifica

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 30 novembre 2020) Vince Pordenone. Ultima Foggia. La classifica di ItaliaOggi e dell’Università La Sapienza di Roma mette in ordine per qualità della vita le province italiane. Nel 2020 l’analisi ha tenuto conto della pandemia e per questo le province più colpite hanno perso posizioni. Non erano però in testa nemmeno nel 2019. Allora vinse Trento, ora seconda, ma prima per ambiente, istruzione e formazione, a seguire altre tre province del Nordest, Bologna, Trieste e Udine.