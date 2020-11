Paura all’Eurospin di Latina Scalo | rapinatore minaccia una cassiera e scappa con l’incasso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 novembre 2020) Rapina al supermercato Eurospin di via della Stazione, a. Un uomo armato di un oggetto metallico hato una delle cassiere e, dopo averla spintonata, si è fatto consegnare. Il, che aveva il volto coperto da una mascherina e un cappello, dopo aver afferrato il bottino si è dato alla fuga a piedi. Alcuni presenti sono riusciti ad allertare le forze dell’ordine ma, al loro arrivo, l’uomo aveva già fatto perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato del Commissariato di, insieme alla polizia scientifica che ha eseguito un sopralluogo per raccogliere eventuali tracce lasciate dal. Le indagini sono tuttora in corso. su Il Corriere della Città.