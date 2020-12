Negata la possibilità di appello a Johnny Depp nel processo di diffamazione contro il quotidiano The Sun (Di lunedì 30 novembre 2020) All’inizio del mese scorso Johnny Depp ha perso la causa per diffamazione contro il quotidiano The Sun, che nel 2018 lo aveva accusato di aver picchiato l’ex-moglie, Amber Heard. Adesso Andrew Nicol, lo stesso giudice che lo ha condannato, gli ha negato anche l’appello, non ritenendo che i motivi del ricorso abbiano una “ragionevole prospettiva di successo”. Il giudice ha inoltre ordinato a Depp il pagamento di 630.000 sterline (700.648 euro) di risarcimento spese legali al News Group Newspapers, di cui il Sun fa parte. Depp ha fino al 7 dicembre per ripetere la sua richiesta d’appello, questa volta direttamente alla Court of Appeal britannica. Un processo tumultuoso, in bilico la reputazione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) All’inizio del mese scorsoha perso la causa perilThe Sun, che nel 2018 lo aveva accusato di aver picchiato l’ex-moglie, Amber Heard. Adesso Andrew Nicol, lo stesso giudice che lo ha condannato, gli ha negato anche l’, non ritenendo che i motivi del ricorso abbiano una “ragionevole prospettiva di successo”. Il giudice ha inoltre ordinato ail pagamento di 630.000 sterline (700.648 euro) di risarcimento spese legali al News Group Newspapers, di cui il Sun fa parte.ha fino al 7 dicembre per ripetere la sua richiesta d’, questa volta direttamente alla Court of Appeal britannica. Untumultuoso, in bilico la reputazione di ...

