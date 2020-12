Napoli, contro la Real Sociedad sarà “Stadio Diego Armando Maradona” (Di lunedì 30 novembre 2020) La prossima partita in casa del Napoli si giocherà allo “Stadio Diego Armando Maradona”, lo ha confermato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris parlando ai microfoni di ai microfoni di Canale 8 ha confermato che entro la prossima partita in casa del Napoli lo stadio San Paolo sarà intitolato a Diego Armando Maradona. La partita a cui fa riferimento De Magistris è Napoli-Real Sociedad di Europa League in programma il prossimo 10 dicembre. I DETTAGLI – «Quello stadio che ha donato immagini uniche deve essere intitolato a Maradona, si chiamerà “Stadio Diego ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) La prossima partita in casa delsi giocherà allo, lo ha confermato il sindaco diLuigi De Magistris Il sindaco diLuigi De Magistris parlando ai microfoni di ai microfoni di Canale 8 ha confermato che entro la prossima partita in casa dello stadio San Paolointitolato aMaradona. La partita a cui fa riferimento De Magistris èdi Europa League in programma il prossimo 10 dicembre. I DETTAGLI – «Quello stadio che ha donato immagini uniche deve essere intitolato a Maradona, si chiamerà...

