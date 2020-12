L’Europa vuole eliminare il geoblocking per lo streaming video (Di lunedì 30 novembre 2020) Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired)La Commissione europea riapre il regolamento sul geoblocking del 2018 per valutare se possa essere esteso o meno ai servizi di video streaming come Netflix, Amazon Prime video e Disney+. Se Bruxelles decidesse che ricadono sotto questa norma, le piattaforme streaming non avrebbero più blocchi geografici e un utente potrebbe accedere a tutti i film offerti dalla piattaforma streaming sul territorio europeo. Attualmente l’accesso ai cataloghi dei contenuti tende a essere limitato geograficamente ai singoli stati e in media un consumatore europeo può vedere solo al 14% dei film disponibili online in tutta l’Unione. “L’accesso transfrontaliero a beni e servizi online dovrebbe essere privo di ... Leggi su wired (Di lunedì 30 novembre 2020) Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired)La Commissione europea riapre il regolamento suldel 2018 per valutare se possa essere esteso o meno ai servizi dicome Netflix, Amazon Primee Disney+. Se Bruxelles decidesse che ricadono sotto questa norma, le piattaformenon avrebbero più blocchi geografici e un utente potrebbe accedere a tutti i film offerti dalla piattaformasul territorio europeo. Attualmente l’accesso ai cataloghi dei contenuti tende a essere limitato geograficamente ai singoli stati e in media un consumatore europeo può vedere solo al 14% dei film disponibili online in tutta l’Unione. “L’accesso transfrontaliero a beni e servizi online dovrebbe essere privo di ...

