In Scozia assorbenti gratis. Non vogliamo i nostri politici in kilt ma un po’ di giustizia sì (Di lunedì 30 novembre 2020) E’ passato un anno da quando il Parlamento italiano ha riconosciuto che gli assorbenti igienici non sono un bene di lusso e ha abbassato l’Iva dal 22 al 5%. Se non fosse che il regalo di Natale 2019 gentilmente concesso dal governo a tutte le italiane in età fertile era, come si dice a Roma, una “sola” perché riguardava solo gli assorbenti biodegradali e compostabili ovvero quelli che recano la dicitura Cic ( certificazione del Consorzio Italiano Compostatori) e Icea (certificazione degli enti che fanno le prove a terra e quantificano i tempi della biodegradabilità e quelli della riuscita del compost). In pratica si tratta di un assorbente introvabile quanto l’amuchina e il lievito durante il primo lockdown e, anche qualora si riesca a reperirlo in supermercati bio, farmacie, siti internet, manco a dirlo costa il triplo di quello in cotone o sintetico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) E’ passato un anno da quando il Parlamento italiano ha riconosciuto che gliigienici non sono un bene di lusso e ha abbassato l’Iva dal 22 al 5%. Se non fosse che il regalo di Natale 2019 gentilmente concesso dal governo a tutte le italiane in età fertile era, come si dice a Roma, una “sola” perché riguardava solo glibiodegradali e compostabili ovvero quelli che recano la dicitura Cic ( certificazione del Consorzio Italiano Compostatori) e Icea (certificazione degli enti che fanno le prove a terra e quantificano i tempi della biodegradabilità e quelli della riuscita del compost). In pratica si tratta di un assorbente introvabile quanto l’amuchina e il lievito durante il primo lockdown e, anche qualora si riesca a reperirlo in supermercati bio, farmacie, siti internet, manco a dirlo costa il triplo di quello in cotone o sintetico ...

“Assorbenti gratis per le nostre donne. La pandemia non ferma le mestruazioni”

Arrriva da Candelo la prima proposta di rendere gratuiti gli assorbenti per le donne in difficoltà economiche sul modello della Scozia ...

