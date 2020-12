Formula E Gen 3 | Mahindra pensa al futuro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 novembre 2020) Giornata di riposo nei test sul circuito di Ricardo Tormo a Valencia per i piloti dellaE, ma non per Dilbagh Gill che parlato della Gen 3. Il Team Principal diRacing ha parlato di impegnarsi per la realizzazione delle vetture di terza generazione nel campionato elettrico a partire dal 2022 e di portare entro il 2025 mezzo milione di veicoli elettrici in India. Dilbagh Gill: “Vogliamo essere la squadra più verde del motorsport” Dopo due giorni di test e conferenze stampa per piloti e Team Principal, quest’oggi laE si ferma, prima del gran finale di domani. Non tutti però oggi si sono fermati, come il Team Principal diRacing, Dilbagh Gill, che ha annunciato la presenza della scuderia anche inE anche per tutta l’era della Gen 3 e allo stesso tempo ...