“È vero, l’ho danneggiato”. GF Vip, Tommaso Zorzi in crisi: si sente in colpa (Di lunedì 30 novembre 2020) Senza ombra di dubbio nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 uno dei più grandi protagonisti è Tommaso Zorzi. Sin dai primi giorni del reality si è distinto per ironia e simpatia, costruendo rapporti di amicizia molto profondi con i suoi coinquilini oltre che conquistando larga parte del pubblico. Gli ultimi tempi sono stati un po’ difficili per tutti: da quando i vipponi hanno scoperto che il GF Vip è stato prolungato fino a febbraio 2021 sfoghi e malumori sono praticamente all’ordine del giorno. E l’ultimo gieffino ad apparire in forte crisi è stato appunto Tommaso Zorzi. Tutto è nato dopo una chiacchierata con l’amica Maria Teresa Ruta, che ha commentato il suo rapporto con Francesco Oppini e ha rimarcato come l’influencer tenda a essere “un’idrovora di attenzioni”.(Continua dopo la foto) A suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Senza ombra di dubbio nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 uno dei più grandi protagonisti è. Sin dai primi giorni del reality si è distinto per ironia e simpatia, costruendo rapporti di amicizia molto profondi con i suoi coinquilini oltre che conquistando larga parte del pubblico. Gli ultimi tempi sono stati un po’ difficili per tutti: da quando i vipponi hanno scoperto che il GF Vip è stato prolungato fino a febbraio 2021 sfoghi e malumori sono praticamente all’ordine del giorno. E l’ultimo gieffino ad apparire in forteè stato appunto. Tutto è nato dopo una chiacchierata con l’amica Maria Teresa Ruta, che ha commentato il suo rapporto con Francesco Oppini e ha rimarcato come l’influencer tenda a essere “un’idrovora di attenzioni”.(Continua dopo la foto) A suo ...

