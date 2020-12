Domenica In, Alessandra Mussolini sulla positività di Maykel a “Ballando”: «Avevo l’angoscia» (Di lunedì 30 novembre 2020) Il pubblico di Rai 1 ha imparato a conoscere Alessandra Mussolini attraverso la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci. La Mussolini è arrivata terza, salendo sul podio con Samuel Peron. Alessandra proprio per la finale ha dovuto cambiare partner perchè il suo insegnate di ballo dalla prima puntata, Maykel Fonts, è risultato positivo al Covid-19. Questa cosa l’ha sconvolta profondamente. Ieri, 29 Novembre 2020, Alessandra Mussolini ha parlato di questa sua avventura a Dominica In. Un’intervista a tutto tondo, durante la quale sono stati affrontati diversi temi: dal talent alla famiglia. Una chiacchierata che ha emozionato il pubblico da casa. Leggi anche –> Alessandra Mussolini malore a ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Il pubblico di Rai 1 ha imparato a conoscereattraverso la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci. Laè arrivata terza, salendo sul podio con Samuel Peron.proprio per la finale ha dovuto cambiare partner perchè il suo insegnate di ballo dalla prima puntata,Fonts, è risultato positivo al Covid-19. Questa cosa l’ha sconvolta profondamente. Ieri, 29 Novembre 2020,ha parlato di questa sua avventura a Dominica In. Un’intervista a tutto tondo, durante la quale sono stati affrontati diversi temi: dal talent alla famiglia. Una chiacchierata che ha emozionato il pubblico da casa. Leggi anche –>malore a ...

