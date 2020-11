Dl ristori: stop versamenti contributi previdenziali, ritenute e Iva dicembre (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Nel dl ristori quater, approvato stasera dal Cdm, è "prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell'Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l'attività dopo il 30 novembre 2019". E' quanto conferma la nota di Palazzo Chigi diramata subito dopo il Cdm. "La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Nel dlquater, approvato stasera dal Cdm, è "prevista la sospensione dei, deidellealla fonte e dell'Iva che scadono nel mese diper tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi ianche per chi ha aperto l'attività dopo il 30 novembre 2019". E' quanto conferma la nota di Palazzo Chigi diramata subito dopo il Cdm. "La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ...

