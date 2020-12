Dayane Mello: chi è, anni, Instagram, carriera, vita privata, figlia, Grande Fratello Vip (Di lunedì 30 novembre 2020) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 30 novembre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. Al televoto ci sono Dayane, Francesco, Andrea, Rosalinda, Enock, Selvaggia ed Elisabetta: chi abbandonerà definitivamente il gioco? In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla concorrente Dayane Mello. Conosciamola meglio… Dayane Mello: chi è, anni, carriera Dayane Mello è nata a Joinville il 27 febbraio del 1989. E’ una modella brasiliana e dal 2014 è attiva prevalentemente in Italia. Dayane è stata notata all’età di 16 anni da un talent scout nella sua città natale: dopo aver vinto un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 30 novembre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. Al televoto ci sono, Francesco, Andrea, Rosalinda, Enock, Selvaggia ed Elisabetta: chi abbandonerà definitivamente il gioco? In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla concorrente. Conosciamola meglio…: chi è,è nata a Joinville il 27 febbraio del 1989. E’ una modella brasiliana e dal 2014 è attiva prevalentemente in Italia.è stata notata all’età di 16da un talent scout nella sua città natale: dopo aver vinto un ...

