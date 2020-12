Covid, superati i 55 mila morti. Calano le terapie intensive, aumentano i ricoveri (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – Sono 16.377 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia con 130.524 tamponi effettuati. Il rapporto tra tamponi effettuati e positivi è pari al 12,5%, in aumento dello 0,9% rispetto a ieri quando i nuovi casi erano 20.648 a fronte di 176.934 persone testate. Leggi su dire (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – Sono 16.377 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia con 130.524 tamponi effettuati. Il rapporto tra tamponi effettuati e positivi è pari al 12,5%, in aumento dello 0,9% rispetto a ieri quando i nuovi casi erano 20.648 a fronte di 176.934 persone testate.

