Covid, la Cina tenta di riscrivere la storia dell’epidemia: “Non è partito da Wuhan, ma dai surgelati arrivati dall’estero” (Di lunedì 30 novembre 2020) La Cina insiste: “Il Covid non è partito da Wuhan, ma dai surgelati” Dopo aver contenuto la diffusione del Covid-19, la Cina ora tenta di riscrivere la storia dell’epidemia: da giorni, infatti, alcuni scienziati locali sostengono che il virus sia emerso a Wuhan, ma importato dall’estero attraverso i surgelati. La tesi è cavalcata dal Quotidiano del Popolo, organo del Comitato centrale del partito comunista cinese, in cui si sostiene che “ogni prova disponibile” induce a sospettare che il Coronavirus sia arrivato in Cina tramite i prodotti surgelati. Secondo Wu Zunyou, dirigente del Centro per il controllo delle ... Leggi su tpi (Di lunedì 30 novembre 2020) Lainsiste: “Ilnon èda, ma dai” Dopo aver contenuto la diffusione del-19, laoradila: da giorni, infatti, alcuni scienziati locali sostengono che il virus sia emerso a, ma importato dall’estero attraverso i. La tesi è cavalcata dal Quotidiano del Popolo, organo del Comitato centrale delcomunista cinese, in cui si sostiene che “ogni prova disponibile” induce a sospettare che il Coronavirus sia arrivato intramite i prodotti. Secondo Wu Zunyou, dirigente del Centro per il controllo delle ...

Filopemene : #cina COVID ... colpa dei surgelati ... se lo dice Xi Jinping ci credo ... perché è l’uomo che ha abolito la povert… - GianniVezzani1 : RT @rihitster: Sentire Arcuri e il governo dire,il modello italiano contro il COVID,ma parlano seriamente? No perché ci stanno perculando a… - giugiulone : Qualcuno lo ha già scoperto che la Cina ha inventato il #Covid_19 per non farci fare il #cenone di Natale? - rihitster : Sentire Arcuri e il governo dire,il modello italiano contro il COVID,ma parlano seriamente? No perché ci stanno per… - g_zerbato : RT @SaracomemeSara: Rapporto dell'esperto BOMBSHELL di @BorgerPieter! Ritiro del test PCR fraudolento a livello globale Covid-19 I difet… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cina HTTP/1.1 Server Too Busy