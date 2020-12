Cosa usare per un pediluvio fai da te

Leggi su dilei

(Di lunedì 30 novembre 2020) Possiamo definire ilnon solo come un trattamento idroterapico, bensì anche come un momento di relax, lontano dall’ansia e dallo stress lavorativo. Consiste, perlopiù, nell’immersione di piedi e caviglie dentro ad acqua calda, con aggiunta di ingredienti curativi e di natura rilassante. Ilha un’ottima azione, in quanto dona sollievo e rilassatezza a piedi gonfi e stanchi: solitamente, all’acqua vengono aggiunti bicarbonato di sodio o sale. Scopri come fare un buone quali benefici ha per i piedi. Come fare unIlè un trattamento dalle origini antichissime ideale per curare i piedi da calli e gonfiore e farlo è davvero molto semplice: infatti, consiste in tre fasi. La prima fase è quella dell’ammollo, per la quale i piedi vengono lasciati riposare in ...