Barcellona, stop di 10 giorni per Lenglet. In dubbio per la Juventus (Di lunedì 30 novembre 2020) Buone notizie per il Barcellona circa l'infortunio di Clement Lenglet: il difensore francese sarà indisponibile solamente per dieci giorni Buone notizie per il Barcellona circa l'infortunio patito da Clement Lenglet. Il difensore francese resterà indisponibile solamente per dieci giorni Gli accertamenti clinici hanno evidenziato una distorsione di primo grado alla caviglia destra. Lenglet salterà il match di Champions League contro il Ferencvaros e di Liga contro il Cadice. Il dubbio rimane per la gara contro la Juventus.

