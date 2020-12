Barbara d' Urso vola | picco di ascolti per Live-Non è l' a d' Urso | surclassato anche Fabio Fazio

(Di lunedì 30 novembre 2020). Ancora una voltad'agguanta un altro successo confermandosi talk leader della domenica sera. Quei picchi pazzeschi di share, pari al 24% con 3 milioni di spettatori, la portano sul podio. E poi i contatti: 9 milioni di interazioni social.– Non è la D', durante tutta la diretta raccoglie davanti al video 2.132.000 spettatori pari al 12.9% di share mentre Che tempo che fa si ferma al 10% e Massimo Giletti oscilla tra il 5.3% e il 7% di share. Dalla d', in una prima parte tutta dedicata all'emergenza Coronavirus, parlano i ministri Speranza e Azzolina. Poi ampio spazio al caso Genovese, l'imprenditore arrestato con l'accusa di aver violentato e torturato nella sua casa milanese (durante una festa) ...

In gergo si chiama "Confusione – Distrazione". In realtà è solo un puzzle che si scompone mentre Genovese è in carcere e i suoi "uomini" fanno tutto tranne che seguire la strategia del silenzio (come ...