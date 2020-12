‘ArcheocineMANN’ | mercoledì al via la seconda edizione

Leggi su dire

(Di lunedì 30 novembre 2020) NAPOLI – Dal 2 al 5 dicembre in diretta streaming (streamcult.it) prenderà il via la seconda edizione di archeocineMANN, l’evento organizzato dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in collaborazione con Archeologia Viva/Firenze Archeofilm. Sono previsti quattro appuntamenti, nel corso dei quali si spazierà dalla Piramide di Cheope alla Battaglia di Canne in 3D, passando per i giochi olimpici fino alle radici del medioevo e alle “ferite di guerra” della Mesopotamia. E ancora si scoprirà chi erano i gladiatori, quali le novità archeologiche su Stonehenge, cosa accadde nelle ultime ore di Pompei e come fu costruita la grande Persepoli.