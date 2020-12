A Grottaperfetta e Montagnola installate macchine mangiaplastica in mercati

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma – Sono due letteper la raccolta e il riciclo delle bottiglie in PET, inaugurate oggi dalla Sindaca Virginia Raggi: una nel mercato di, l’altra in quello di, entrambi nel Municipio VIII. Cosi’ in una nota il comune di Roma. Salgono cosi’ a 7 gli ecocompattatori attivati neirionali di Roma: entro dicembre, saranno in tutto 17, nell’ambito dell’iniziativa “Riciclami al mercato… e sarai premiato!”, portata avanti con il consorzio Coripet, come previsto dall’accordo siglato a settembre con Roma Capitale. Le bottiglie raccolte e riciclate serviranno a produrne di nuove, in vista dell’obiettivo europeo fissato al 2025 di produrre bottiglie contenenti un 25% di PET riciclato (R-pet). Come avviene per la campagna “+ Ricicli + Viaggi”, avviata ...