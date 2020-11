Vaccino anti-Covid, Galli: “Preoccupato da come arriverà alle persone. La medicina territoriale è stata un flop in tutta Italia” (Di domenica 29 novembre 2020) “Quello che mi preoccupa non è tanto che l’Italia abbia la sua parte di vaccini anti Covid, mi preoccupa di più come arrivano i vaccini alle persone. La medicina territoriale è stata un grand flop in tutta Italia in questa pandemia, e in particolare in Lombardia. Su questo negli ultimi anni si è molto disinvestito, e rimane un’assenza importante in prospettiva. Abbiamo ritardi spaventosi anche sul Vaccino per l’influenza”. Sono le parole dell’infettivologo Massimo Galli, ospite di L’Aria che tira, su La7. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) “Quello che mi preoccupa non è tanto che l’Italia abbia la sua parte di vaccini, mi preoccupa di piùarrivano i vaccini. Laun grandinItalia in questa pandemia, e in particolare in Lombardia. Su questo negli ultimi anni si è molto disinvestito, e rimane un’assenza importante in prospettiva. Abbiamo ritardi spaventosi anche sulper l’influenza”. Sono le parole dell’infettivologo Massimo, ospite di L’Aria che tira, su La7. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

