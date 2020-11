Torna la patrimoniale, e la maggioranza si spacca. Scontro tra M5s e Pd-Leu (Di domenica 29 novembre 2020) Il governo Conte 2 Torna nel caos questa volta per la patrimoniale. Nuove tasse invocate da gran parte del Partito Democratico e volute da Leu attraverso un emendamento alla bozza del Bilancio ma bocciate dal Movimento Cinquestelle. E così appena approdata alla Camera per il passaggio parlamentare, la Manovra è già oggetto di proposte, controproposte, interventi e modifiche. Sono soprattutto i partiti di maggioranza a cercare di aggiungere tasselli significativi al lavoro emerso dal Consiglio dei ministri: Tornano in campo, ad esempio, le ipotesi di prorogare i bonus al 110% e l'ecobonus per l'acquisto delle auto, ma spunta anche una richiesta di introdurre una patrimoniale. La patrimoniale "non esiste con il Movimento al governo. Il programma del Movimento è sempre stato chiaro su ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 29 novembre 2020) Il governo Conte 2nel caos questa volta per la. Nuove tasse invocate da gran parte del Partito Democratico e volute da Leu attraverso un emendamento alla bozza del Bilancio ma bocciate dal Movimento Cinquestelle. E così appena approdata alla Camera per il passaggio parlamentare, la Manovra è già oggetto di proposte, controproposte, interventi e modifiche. Sono soprattutto i partiti dia cercare di aggiungere tasselli significativi al lavoro emerso dal Consiglio dei ministri:no in campo, ad esempio, le ipotesi di prorogare i bonus al 110% e l'ecobonus per l'acquisto delle auto, ma spunta anche una richiesta di introdurre una. La"non esiste con il Movimento al governo. Il programma del Movimento è sempre stato chiaro su ...

