The Athletic: nessuno è stato più scugnizzo di Maradona (Di domenica 29 novembre 2020) Il ricordo e l’analisi dell’importanza di Diego Armando Maradona per la cultura napoletana, fatto da The Athletic, parte da uno dei momenti che meglio ha rappresentato il suo modo di vivere il calcio e la vita: il riscaldamento pre-partita prima della semifinale di Coppa UEFA col Bayern Monaco. Il messaggio che Maradona ha mandato, intenzionalmente o meno, era che il Napoli non era spaventato, intimidito o stordito. Invece di tremare, le loro gambe stavano danzando. Avrebbero mostrato a questi tedeschi che Napoli e il Napoli non sono inferiori a niente e nessuno. Era questa la potenza di Maradona. Ha fatto sentire visti e compresi i napoletani in modo che forse non c’era mai stato prima. Napoli era speciale. La più sudamericana delle città europee parlò alla sua anima. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020) Il ricordo e l’analisi dell’importanza di Diego Armandoper la cultura napoletana, fatto da The, parte da uno dei momenti che meglio ha rappresentato il suo modo di vivere il calcio e la vita: il riscaldamento pre-partita prima della semifinale di Coppa UEFA col Bayern Monaco. Il messaggio cheha mandato, intenzionalmente o meno, era che il Napoli non era spaventato, intimidito o stordito. Invece di tremare, le loro gambe stavano danzando. Avrebbero mostrato a questi tedeschi che Napoli e il Napoli non sono inferiori a niente e. Era questa la potenza di. Ha fatto sentire visti e compresi i napoletani in modo che forse non c’era maiprima. Napoli era speciale. La più sudamericana delle città europee parlò alla sua anima. ...

napolista : The Athletic: nessuno è stato più scugnizzo di Maradona L’analisi del rapporto tra Diego e Napoli (“la più sudameri… - GabrieleCats : Altra bella intervista di The Athletic in cui fanno commentare le giocate ai giocatori che le hanno fatte. In quest… - suocerag : Fino al 30 novembre c'è un offerta l'abbonamento annuale a The Athletic: 1$/mese per uno tra i migliori siti di inf… - Acquis_view : Dovrei approfittare di questo spazio per fare autopromozione ma adesso che la storia di The Athletic (… - thebeckhamrule : Skyler Badillo ha raccontato a The Athletic le molestie subite da David Villa nel suo periodo come tirocinante all'… -

Ultime Notizie dalla rete : The Athletic The Athletic – Il Milan monitora Balogun, ma Arsenal e Arteta vogliono rinnovargli il contratto Il Milanista Daniel Dubois suffered broken eye socket in defeat by Joe Joyce

Daniel Dubois suffered a broken orbital socket and nerve damage to his left eye during his defeat by Joe Joyce on Saturday night, reports Sarah ...

Chelsea Supporters' Trust hit out at £75 tickets for Leeds match

Chelsea have been slammed by their Supporters' Trust over plans to charge fans £75 for some general admission tickets for the game against Leeds, ...

Daniel Dubois suffered a broken orbital socket and nerve damage to his left eye during his defeat by Joe Joyce on Saturday night, reports Sarah ...Chelsea have been slammed by their Supporters' Trust over plans to charge fans £75 for some general admission tickets for the game against Leeds, ...