Tendenza calming beauty | quando la bellezza fa bene

(Di domenica 29 novembre 2020) L’istinto non mente. Non è un caso che in queste settimane buie e opprimenti che coincidono con l’inasprirsi delle restrizioni e l’aumento dei contagi in molte parti del mondo, molte di noi stiano rispolverando abitudini beauty adottate ai tempi del lockdown numero uno, vedi alla voce bagni profumati, maschere viso e corpo dai lunghi tempi di posa, massaggi con creme, oli e burri dalle texture ricche e le fragranze super cocoon. Filo conduttore di questi rituali beauty: la capacità di rilassarci, oltre che renderci belle, con un effetto anti stress importante. Come ricorda un interessante articolo pubblicato da “Glamour UK“ siamo di fronte alla tendenza “calming beauty”, con boom di vendite di prodotti strettamente legati al concetto di relax. Trend sposato da fior fiore di star: dai bagni mille bolle di Britney Spears alle maschere “soothing” di Jessica Alba, anche le dive sono alla ricerca di momenti beauty super rilassanti.