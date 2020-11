Parma, Liverani: «Una prestazione positiva contro il Genoa per sbloccarci» (Di domenica 29 novembre 2020) Fabio Liverani ha parlato alla vigilia della gara contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del tecnico gialloblu sulla gara di domani Fabio Liverani ha parlato alla vigilia della gara contro il Genoa ai canali ufficiali del Parma. «Sarà sicuramente una gara difficile per tutte e due, vogliamo entrambe una vittoria per iniziare un nuovo campionato. Abbiamo bisogno tutti quanti di punti ma soprattutto di una prestazione positiva che possa sbloccarci sotto tanti punti di vista. Credo che la squadra stia crescendo, sta lavorando per questo e sono molto fiducioso in vista della partita di domani». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Fabioha parlato alla vigilia della garail. Ecco le dichiarazioni del tecnico gialloblu sulla gara di domani Fabioha parlato alla vigilia della garailai canali ufficiali del. «Sarà sicuramente una gara difficile per tutte e due, vogliamo entrambe una vittoria per iniziare un nuovo campionato. Abbiamo bisogno tutti quanti di punti ma soprattutto di unache possasotto tanti punti di vista. Credo che la squadra stia crescendo, sta lavorando per questo e sono molto fiducioso in vista della partita di domani». Leggi su Calcionews24.com

sportface2016 : #GenoaParma, i convocati di Liverani: assente Cyprien, c’è Hernani - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Liverani: «Gara difficile per Genoa e Parma, entrambe hanno bisogno di punti» - - pianetagenoa : Liverani: «Gara difficile per Genoa e Parma, entrambe hanno bisogno di punti» - - buoncalcio : Parma, Liverani alla vigilia del Genoa: “Tutte e due vogliamo la vittoria. Sarà una gara difficile” - Alessan34958222 : RT @sportface2016: #Parma, #Liverani: 'In una squadra come la nostra le partite si possono cambiare anche subentrando' -